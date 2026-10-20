«Вспоминала, что за мной стоит вся страна». Элизабет Абраамян — о победе на ЧЕ-2026

Российская теннисистка Элизабет Абраамян рассказала, какие эмоции испытала после победы на чемпионате Европы – 2026 по настольному теннису в одиночном разряде.

«Мой телефон скоро взорвётся от поздравлений (улыбается). Я в себя ещё не пришла, так как вчера поздно освободилась и толком не смогла поспать. Закрывала глаза, а передо мной розыгрыши, матч. Сомкнула глаза буквально на пару часов, а потом на следующее утро уже очнулась в дороге в аэропорт.

Дополнительное внимание ко мне не давило, а наоборот, — придавало сил и уверенности. Чувствовала, что я не одна. В зале была вся команда: тренеры, специалисты, игроки. Все болели за меня! В соцсетях читала комментарии с поддержкой, видела, как все рады. Когда мне было трудно и казалось, что сил уже нет, вспоминала, что за мной стоит вся страна, люди у телеэкранов, ожидающие победы», — сказала Абраамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.