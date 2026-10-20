«Играла на обезболивающих». Абраамян — о своей победе на ЧЕ по настольному теннису

Российская теннисистка Элизабет Абраамян призналась, что получила во время чемпионата Европы — 2026 по настольному теннису травму, из-за которой ей пришлось принимать обезболивающие. Россиянка завоевала золото в личных соревнованиях на турнире.

– У вас случилась травма прямо на турнире. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.

– Во второй день чемпионата Европы мы тренировали в зале парный разряд с Марией Тайлаковой (в паре спортсменки не дошли до решающих стадий чемпионата Европы. — Прим. «Чемпионата»). Я неудачно села, дала нагрузку на правую ногу и ощутила резкую боль. На следующий день уже поняла, что у меня болит нога, не могу на неё опираться, присесть. Любая нагрузка — острая боль. Тут-то я уже перепугалась и обратилась к медикам, массажистам. На протяжении всего турнира, получается, играла на обезболивающих таблетках, мне даже укол делали. А острая фаза длилась несколько матчей в основной сетке. После каждой игры нога ныла. Она и сейчас продолжает болеть. В Москве пойду ко врачам, надо долечить.

В финальном матче я ещё намахалась и очень сильно дёрнула правую руку, небольшую мышцу спины вокруг лопатки. Это случилось, наверное, в третьем или четвёртом сете. Также почувствовала резкую боль, прострелы в мышце. Тем не менее готова была оставить руку там, но забрать победу. Дойти до этой стадии и пожалеть себя? Это не по-спортивному. Это не в моём стиле, — сказала Абраамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.