Чемпионка Европы Элизабет Абраамян рассказала, почему переехала из Армении в Россию

Чемпионка Европы — 2026 по настольному теннису россиянка Элизабет Абраамян рассказала, почему переехала в Россию из Армении, отметив, что такой совет ей дал армянский тренер.

– Элизабет, вы родом не из России. Приехали в Нижний Новгород в восемь лет. Расскажите, почему ваша семья решилась на переезд?

– Я пришла в спорт в три года. В Армении рядом с обычной школой была спортивная, куда отдали в настольный теннис моего старшего брата. С мамой мы иногда забирали брата с тренировок. Ну а я подглядывала у двери за ним, говорила ему, что он неправильно играет, что тренер от него хочет другое совсем. Даже показывала ему движения нужные, хотя мне было три года (смеётся). Я ничего не понимала, никогда в руке не держала ракетку, но умничала.

Мама попросила тренера обратить на меня внимание, заметив мой азарт. Тренер сказал, что я ещё слишком мала, но дал задание набить мяч на ракетке пять-семь раз. Мы пришли через несколько дней, я набила 10 раз и он меня взял. С трёх до восьми лет я у него занималась. В первом классе он со мной занимался час до школы и после, уделял мне очень много внимания, поставил идеальную технику.

Когда я стала третьей на взрослом чемпионате Армении, тренер порекомендовал переехать в Россию, чтобы развивать талант. В Армении ведь не было такой школы, игроков. В то время мой отец уезжал работать в Нижний Новгород, у нас там были родственники. В итоге нашёл нам дом, всё подготовил, и с тех пор я живу в России, — сказала Абраамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.