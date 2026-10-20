Российская чемпионка Европы высказалась о заработках в настольном теннисе

Чемпионка Европы — 2026 по настольному теннису россиянка Элизабет Абраамян рассказала о заработках в своём виде спорта, признавшись, что их не стоит сравнивать с тем, какие деньги получают игроки в Европе.

– Популярность того или иного вида спорта идёт рука об руку с финансовой составляющей. Насколько вы довольны своим состоянием в этом плане?

– Хватает, скажем так (смеётся). Если играешь на уровне топ-10 в России, получаешь определённый заработок. Но это, конечно же, не сравнится с доходами в футболе или хоккее. Не сравнится с заработком коллег в Европе. В части прибыли от спонсоров там всё более развито. Девочка из Франции моего же уровня зарабатывает чуть больше меня как раз за счёт спонсорских. У нас этого нет — мы на зарплате и призовых. Если ты не побеждаешь, последнего источника дохода лишаешься, — сказала Абраамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.