Чемпионка Европы по настольному теннису Абраамян: русский язык выучила буквально за год

Чемпионка Европы — 2026 по настольному теннису россиянка Элизабет Абраамян рассказала, как проходил процесс изучения русского языка после переезда из Армении, отметив, что выучила его за год.

«Процесс адаптации после переезда из Армении в Россию — один из самых сложных этапов в моей жизни. Я приехала в абсолютно незнакомую местность, не знала языка. Бывало и такое, что я из школы звонила папе, чтобы он передал какую-то просьбу учительнице. Меня буллили из-за того, что я не разговаривала с одноклассниками, отличалась внешне. Но я адаптировалась и на тренировках. Это меня и закалило. И буквально за один год я выучила русский язык. Вроде бы разговариваю даже без акцента», — сказала Абраамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.