«Я была негативно настроена». Абраамян — о пути к победе на ЧЕ по настольному теннису

Чемпионка Европы — 2026 по настольному теннису россиянка Элизабет Абраамян призналась, что не была уверена в победе на турнире.

– Я была негативно настроена после матча 1/32 финала с Пикколин, расстроилась из-за качества своей игры. Думала, как я дальше буду побеждать, если в первой же стадии плей-офф всё так сложилось?! Так же было на групповой стадии: я еле-еле обыграла спортсменку из Беларуси, вытащив игру с 2:2 и 2:5 в решающем сете.

На самом деле, мне очень сильно помогла работа с психологом, после общения с которым я пришла в чувство. С Пикколин я была нервной. Но с каждой встречей наращивала свою форму. Лучше чувствовала зал, потому что комбинация столов и мячей была очень непривычной. Мы очень редко играем мячами «Ниттаку», на столах «Кипхорд».

– Было ли у вас ощущение в каком-то из матчей, что вы на грани вылета?

– Как раз с Пикколин. Подумала, что с такой игрой я точно никуда не доеду (улыбается), – сказала Абраамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.