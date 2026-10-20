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Российская чемпионка Европы по настольному теннису поделилась ожиданиями от ОИ-2028

Российская чемпионка Европы по настольному теннису поделилась ожиданиями от ОИ-2028
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Чемпионка Европы 2026 по настольному теннису россиянка Элизабет Абраамян поделилась ожиданиями от предстоящих Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе.

– Меньше двух лет до летней Олимпиады-2028. Какие ожидания от Лос-Анджелеса?
– С тренерами уже работаем над планом подготовки. В следующем году уже начинаются отборочные соревнования на Игры, можно сказать, что Олимпиада тогда и стартует. К отбору нужно подходить в полной боевой готовности.

– Идеальный результат на ОИ-2028 – это какой?
– Как минимум попасть в топ-32 одиночного разряда, — сказала Абраамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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