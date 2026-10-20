МИД призвал учитывать предвзятость Нидерландов при выборе страны-хозяйки турниров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные спортивные федерации при выборе страны-хозяйки турниров учитывать, что Нидерланды не способны обеспечить честное проведение соревнований, после того как российским гимнасткам отказали в визах на ЧМ-2026 в Роттердаме.

«Сначала посольство Нидерландов в Москве долго не принимало визовые заявки на нашу сборную по спортивной гимнастике, а потом в режиме искусственно созданного цейтнота всё же выдало визы, но не всем. Под надуманным предлогом, ссылаясь на позицию неназванных союзников по ЕС, в визах было отказано наиболее сильным и титулованным российским гимнасткам, которые претендовали на высокие награды.

Скатиться до откровенно шовинистических мошеннических приёмов, специально направленных на ослабление нашей команды, — это вполне отвечающий нынешнему моральному облику нидерландских властей поступок.

Призываем международные спортивные федерации при выборе страны-хозяйки тех или иных турниров учитывать, что Нидерланды не в состоянии обеспечить честное и беспристрастное проведение соревнований», — приводит слова Захаровой сайт ведомства.