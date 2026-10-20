Польша потребовала выслать россиян и белорусов из страны из-за ЧМ по каратэ — TVP World

Польша потребовала выслать из страны 15 граждан России и Беларуси после того, как они попытались принять участие в чемпионате мира по каратэ, несмотря на ограничения для спортсменов из этих двух стран. Об этом сообщает телеканал TVP World.

«Группа, состоящая из 11 белорусов и четырёх россиян, въехала в Польшу по туристическим визам и была задержана пограничниками в южном городе Бельско-Бяла, где в воскресенье завершились чемпионаты среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года.

Всем 15 лицам было предоставлено восемь дней на то, чтобы покинуть Польшу, что является самым коротким сроком, разрешённым процедурой», — говорится в сообщении телеканала.

Чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года проходил в Бельско-Бяла с 14 по 18 октября.