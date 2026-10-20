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«Мы должны отыграться за девочек». Гимнастка Ус — о мотивации на чемпионате мира — 2026

«Мы должны отыграться за девочек». Гимнастка Ус — о мотивации на чемпионате мира — 2026
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Российская гимнастка Елизавета Ус высказалась о том, как отсутствие лидеров сборной Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой и Анны Калмыковой влияет на мотивацию во время командных соревнований на чемпионате мира — 2026 в Нидерландах.

«Нами сейчас двигает такая мысль, что мы должны отыграться за девочек. То есть показать, на что мы способны, и показать, что… Ну, чтобы нас не забывали. Чтобы эту ситуацию никто не отпускал, потому что без девочек, конечно, жесть. Мы можем больше», — приводит слова Ус «Матч ТВ».

Ранее власти Нидерландов Мельниковой, Листуновой и Калмыковой не предоставили визы для участия в чемпионате мира в Роттердаме, признав их угрозой для международных отношений.

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