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«Есть шансы зацепиться за пьедестал». Рощина — о финале командного турнира ЧМ-2026

«Есть шансы зацепиться за пьедестал». Рощина — о финале командного турнира ЧМ-2026
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Российская гимнастка Людмила Рощина оценила выступление сборной России в квалификации к командному турниру на чемпионате мира — 2026 в Нидерландах. Российские гимнастки вышли в финал соревнований, заняв третье место (163,662 балла).

«Мне кажется, у нас только добавилась уверенность на то, чтобы пройти в финал командного многоборья. Мы стали ещё лучше, увереннее. И думаю, у нас вполне есть шансы зацепиться за пьедестал», — приводит слова Рощиной «Матч ТВ».

Победу в квалификации одержали гимнастки Китая (164,996 балла), на второй позиции США (164,529 балла). Финал командного турнира чемпионата мира – 2026 пройдёт в среду, 21 октября.

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