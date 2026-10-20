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В лайве ЧМ-2026 от World Gymnastics российские гимнасты указаны с национальной символикой

В лайве ЧМ-2026 от World Gymnastics российские гимнасты указаны с национальной символикой
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Отечественная команда записана как Russian Federation и имеет флаг в официальной онлайн-трансляции результатов на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), несмотря на то что спортсмены принимают участие на чемпионата мира — 2026 по спортивной гимнастике в Роттердаме в нейтральном статусе.

Соревнования проходит в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября. Именно там будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

World Gymnastics сняла ограничения с российских гимнастов в мае 2026 года, допустив их с флагом, гимном и другими национальными атрибутами до стартов под своей эгидой. Однако позже организация подчеркнула, что на турнирах, чьи хозяева были определены до майского решения, могут допускаться исключения в случае ограничений со стороны властей принимающих стран.

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