15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские гимнасты выиграли серебро в командном многоборье на чемпионате мира — 2026

Российские гимнасты выиграли серебро в командном многоборье на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла серебро в командном многоборье на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды. Российские спортсмены показали результат 250,329 балла.

Спортивная гимнастика. ЧМ-2026. Роттердам, Нидерланды
Мужчины. Командное первенство. Финал
20 октября 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Япония
251.928
2
Россия
250.329
3
Китай
249.193

В составе команды выступали Арсений Духно, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Савелий Съедин, Илья Заика и Мухаммаджон Якубов (запасной).

Золото у сборной Японии с результатом 251,928 балла. Бронза – у Китая (249,193).

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2026. Роттердам. Командное многоборье. Мужчины

1. Япония — 251,928.
2. Россия — 250,329.
3. Китай — 249,193.

Команды, занявшие первые три места, завоевали путёвки на Олимпийские игры 2028 года.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2026 проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Материалы по теме
В лайве ЧМ-2026 от World Gymnastics российские гимнасты указаны с национальной символикой
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android