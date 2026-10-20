Российские гимнасты выиграли серебро в командном многоборье на чемпионате мира — 2026

Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла серебро в командном многоборье на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды. Российские спортсмены показали результат 250,329 балла.

В составе команды выступали Арсений Духно, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Савелий Съедин, Илья Заика и Мухаммаджон Якубов (запасной).

Золото у сборной Японии с результатом 251,928 балла. Бронза – у Китая (249,193).

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2026. Роттердам. Командное многоборье. Мужчины

1. Япония — 251,928.

2. Россия — 250,329.

3. Китай — 249,193.

Команды, занявшие первые три места, завоевали путёвки на Олимпийские игры 2028 года.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2026 проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.