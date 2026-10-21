Фото: российские гимнасты с серебряными медалями командного многоборья на ЧМ-2026

20 октября мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла серебро в командном многоборье на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды. Российские спортсмены показали результат 250,329 балла.

За команду выступали Арсений Духно, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Савелий Съедин, Илья Заика и Мухаммаджон Якубов (запасной).

Золото – у сборной Японии с результатом 251,928 балла. Бронза – у Китая (249,193).

Фото сборной России с серебряными медалями на награждении

Фото: Скриншот из трансляции

Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2026 проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.