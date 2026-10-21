Фото: российские гимнасты с серебряными медалями командного многоборья на ЧМ-2026
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20 октября мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла серебро в командном многоборье на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды. Российские спортсмены показали результат 250,329 балла.
За команду выступали Арсений Духно, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Савелий Съедин, Илья Заика и Мухаммаджон Якубов (запасной).
Золото – у сборной Японии с результатом 251,928 балла. Бронза – у Китая (249,193).
Спортивная гимнастика. ЧМ-2026. Роттердам, Нидерланды
Мужчины. Командное первенство. Финал
20 октября 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Япония
251.928
2
Россия
250.329
3
Китай
249.193
Фото сборной России с серебряными медалями на награждении
Фото: Скриншот из трансляции
Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2026 проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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