«Боже! Вы самые лучшие!» Мельникова — о серебре российских гимнастов на ЧМ в Роттердаме

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась о выступлении мужской сборной России в командном многоборье на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды.

Ранее отечественные гимнасты выиграли серебро. Победу одержала сборная Японии. Тройку призёров замкнули китайские спортсмены.

«Боже! Я, конечно, чуть не сошла с ума от нервов. Я поздравляю! Это было очень круто! Я обожаю нашу гимнастику, вы самые лучшие! Теперь только вперёд до Олимпийских игр!» – написала Мельникова в своём телеграм-канале.

В составе сборной России выступали Арсений Духно, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Савелий Съедин, Илья Заика и Мухаммаджон Якубов (запасной). Команда завоевала путёвку на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, Ангелина Мельникова также должна была выступить на чемпионате мира — 2026. Однако за несколько дней до вылета в Роттердам ей было отказано в визе.