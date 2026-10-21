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«Боже! Вы самые лучшие!» Мельникова — о серебре российских гимнастов на ЧМ в Роттердаме

«Боже! Вы самые лучшие!» Мельникова — о серебре российских гимнастов на ЧМ в Роттердаме
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась о выступлении мужской сборной России в командном многоборье на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды.

Ранее отечественные гимнасты выиграли серебро. Победу одержала сборная Японии. Тройку призёров замкнули китайские спортсмены.

Спортивная гимнастика. ЧМ-2026. Роттердам, Нидерланды
Мужчины. Командное первенство. Финал
20 октября 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Япония
251.928
2
Россия
250.329
3
Китай
249.193

«Боже! Я, конечно, чуть не сошла с ума от нервов. Я поздравляю! Это было очень круто! Я обожаю нашу гимнастику, вы самые лучшие! Теперь только вперёд до Олимпийских игр!» – написала Мельникова в своём телеграм-канале.

В составе сборной России выступали Арсений Духно, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Савелий Съедин, Илья Заика и Мухаммаджон Якубов (запасной). Команда завоевала путёвку на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, Ангелина Мельникова также должна была выступить на чемпионате мира — 2026. Однако за несколько дней до вылета в Роттердам ей было отказано в визе.

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