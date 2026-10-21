«Мы безумно рады». Маринов — о серебре сборной России на ЧМ-2026 в Нидерландах

Двукратный чемпион России и призёр чемпионата Европы Даниел Маринов подвёл итог командного многоборья на чемпионате мира — 2026, который проходит в Роттердаме, Нидерланды. Сборная России заняла второе место и завоевала путёвку на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Мы не просто рады, а мы счастливы. Ведь, судя по квалификации, мы квалифицировались третьими. И, наверное, как надежда было то, что если сегодня мы всё сделаем, то мы станем третьими. И в итоге, несмотря на то что у нас было два падения за весь проход, мы занимаем второе место и безумно этому рады, тем самым завоёвываем путёвку на Олимпиаду в Лос-Анджелес в 2028 году. Этот билетик, который нам вручили с этой путёвкой, я думаю, что мы его поставим в зал и будем ежедневно на него смотреть, мотивироваться и тренироваться.

Настолько поддерживали, что прежде чем прийти в микст-зону, пришлось немножечко пропевочку сделать и связочки освежить, потому что они были максимально сорванные у всех абсолютно, настолько мы кричали и настолько с каждым снарядом мы заряжались друг о друга. Именно этого мы и хотели видеть. И тренеры, и мы, спортсмены, настоящую команду, которую сегодня, я думаю, что мы показали», — приводит слова Маринова пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.