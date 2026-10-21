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«Тот проигрыш повлиял в правильную сторону». Маринов — о серебре на чемпионате мира

«Тот проигрыш повлиял в правильную сторону». Маринов — о серебре на чемпионате мира
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2025 российский гимнаст Даниел Маринов считает, что серебро, завоёванное в командном турнире чемпионата Европы – 2026, стало стимулом для сборной. На чемпионате мира – 2026 в Роттердаме россияне заняли второе место в командном первенстве.

«Очень приятно стать вице-чемпионами мира после того проигрыша, а командное серебро августовского чемпионата Европы только так можно назвать. Тот проигрыш повлиял на нашу команду в правильную сторону. Возможно, та неудача была нам нужна для того, чтобы прогрессировать дальше», – приводит слова Маринова ТАСС.

Благодаря серебру в командном многоборье мужская сборная России отобралась на Олимпийские игры — 2028.

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