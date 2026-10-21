«Испытания нам были даны не просто так». Маринов — о трудностях с поездкой на ЧМ-2026
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2025 российский гимнаст Даниел Маринов заявил, что трудности, с которыми столкнулась мужская сборная России, лишь закалили команду. Россияне завоевали серебряные медали в командном первенстве на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме.
Спортивная гимнастика. ЧМ-2026. Роттердам, Нидерланды
Мужчины. Командное первенство. Финал
20 октября 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Япония
251.928
2
Россия
250.329
3
Китай
249.193
«Нас эти трудности только закалили, это 100%. Вспомните, с каким трудом добирались сюда некоторые наши ребята. Если сравнивать с условиями, в которых находились все наши соперники, то можно сказать, что это было немного нечестно. Но испытания нам были даны не просто так, и только мы могли с ними справиться. И мы на соревнованиях это доказали», — приводит слова Маринова ТАСС.
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