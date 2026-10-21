«Испытания нам были даны не просто так». Маринов — о трудностях с поездкой на ЧМ-2026

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2025 российский гимнаст Даниел Маринов заявил, что трудности, с которыми столкнулась мужская сборная России, лишь закалили команду. Россияне завоевали серебряные медали в командном первенстве на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме.

«Нас эти трудности только закалили, это 100%. Вспомните, с каким трудом добирались сюда некоторые наши ребята. Если сравнивать с условиями, в которых находились все наши соперники, то можно сказать, что это было немного нечестно. Но испытания нам были даны не просто так, и только мы могли с ними справиться. И мы на соревнованиях это доказали», — приводит слова Маринова ТАСС.