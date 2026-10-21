Финал командного многоборья на ЧМ-2026 с россиянками: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 21 октября, пройдёт финал командного многоборья на чемпионате мира — 2026 по спортивной гимнастике в Роттердаме, Нидерланды. В состав сборной России входят Людмила Рощина, Алёна Глотова, Милана Каюмова, Александра Ануфриева и Елизавета Ус.

Начало соревнований запланировано на 20:30 мск. В прямом эфире турнир покажет «Матч ТВ». Также за развитием событий можно следить в Матч-центре «Чемпионата».

Российские гимнастки квалифицировались в финал командного многоборья с третьего места (163,662 балла). Лидером квалификации стала сборная Китая с результатом 164,996, представители США — вторые (164,529).

На текущем ЧМ будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.