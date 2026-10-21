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«После ЧЕ все сделали выводы и сплотились». Тренер сборной России — о серебре на ЧМ-2026

«После ЧЕ все сделали выводы и сплотились». Тренер сборной России — о серебре на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев прокомментировал второе место россиян в командном многоборье на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды. Сборная России заняла второе место и завоевала путёвку на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Была видна командная работа, и это очень ценно. Меня радовало, что ребята все подходы делали от начала и до конца. После чемпионата Европы — 2026 все сделали выводы и сплотились как команда, сейчас это и показали — боролись до самого конца. Возможно, это был нужный проигрыш на Европе, чтобы пойти чуть по другому пути», — приводит слова Андреева пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

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