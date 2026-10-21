Маринов рассказал, что переболел простудой накануне ЧМ-2026 в Нидерландах

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2025 российский гимнаст Даниел Маринов рассказал, что столкнулся с недомоганием из-за простуды на чемпионате мира – 2026 в Роттердаме, Нидерланды.

«У меня уже был опыт, когда за пять-шесть дней до начала соревнований я лежал в постели из-за проблем со спиной. Это было перед чемпионатом России. Сейчас, когда я на пару дней выбыл из-за простуды, всё было куда легче. У меня было время как-то всё нагнать. Организм в ожидании такого крупного старта сам готовится к соревнованиям, всё идет от головы. Перед выходом на помост всё забывается: и как ты тяжело сюда добирался, и как плохо спал, и что съел не то», – цитирует Маринова ТАСС.

На текущем чемпионате мира россияне завоевали серебро в командном турнире, что позволило им отобраться на Олимпийские игры – 2028.