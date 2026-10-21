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Чемпион мира из Греции Петруниас назвал будущего олимпийского чемпиона из России

Чемпион мира из Греции Петруниас назвал будущего олимпийского чемпиона из России
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Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы Элефтериос Петруниас высказался о перспективах россиянина Ильи Заики.

– Вы позитивно отзывались о российском гимнасте Илье Заике. Вы общаетесь с ним?
– Конечно. При нашей встрече я сказал ему, что он очень молод и в то же время очень силён. Работай и жди – это лучшее, что можно сказать спортсмену. В этом виде спорта нужно уметь ждать, чтобы получить медаль, и твои шансы обязательно придут, это точно.

– При этом вы начинали побеждать уже с первых турниров. Илье пока не хватает опыта и таланта?
– Отнюдь! Вспомните чемпионат Европы, где он был второй, а я третий, так он уже опережает меня. Он очень сильный, правда, но при этом ещё очень молод. Его время впереди. И я на 100% уверен, что он ещё победит и будет побеждать на многих соревнованиях, в том числе самых значимых, таких как Олимпиада. Он великолепен, — сказал Петруниас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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