Олимпийский чемпион из Греции рассказал о сильных качествах россиянина Ильи Заики

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы Элефтериос Петруниас рассказал о сильных качествах российского гимнаста Ильи Заики.

– Можете объяснить, в чём сильная сторона Ильи Заики? Мы видим много сильных парней на кольцах, но вы говорите, что Илья особенный. Почему?

– Посмотрите на то, как он выполняет некоторые элементы, это высший уровень. Я такого раньше не видел. На первый взгляд его техника выглядит забавно, но при этом она очень сильная. Поверьте, он один из самых сильных парней, которых я видел в таком возрасте. Так что у него точно всё будет хорошо. Если он останется здоровым, я уверен, он будет часто побеждать, — сказал Петруниас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.