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Олимпийский чемпион из Греции рассказал, что его мотивирует оставаться в спорте

Олимпийский чемпион из Греции рассказал, что его мотивирует оставаться в спорте
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Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы Элефтериос Петруниас рассказал о своей мотивации в спорте, а также о желании выступить на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе.

– Вы в гимнастике уже почти 20 лет. Какие у вас впечатления от этого вида спорта сейчас?
– Я счастлив, что я всё ещё здесь, всё ещё жив, всё ещё соревнуюсь на высшем уровне. Я люблю гимнастику, и она наполняет меня энергией, поэтому я продолжаю заниматься.

– Что помогает вам оставаться конкурентоспособным после стольких лет?
– Моя семья и моя любовь к моему виду спорта.

– Ваша цель сейчас – Лос-Анджелес? Все мысли об Олимпиаде?
– Разумеется. Это моя цель, тот ориентир, к которому я иду, ради которого я работаю. Но впереди ещё и другие соревнования, не менее значимые, тот же чемпионат мира в Роттердаме, который проходит прямо сейчас, — сказал Петруниас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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