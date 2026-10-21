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Легендарный греческий гимнаст Петруниас объяснил, за что любит свой вид спорта

Легендарный греческий гимнаст Петруниас объяснил, за что любит свой вид спорта
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Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы Элефтериос Петруниас объяснил, за что любит спортивную гимнастику.

– Что для вас значит гимнастика?
– Гимнастика – это любовь, уважение, дружба, хорошая атмосфера на помосте и вокруг него, а также правильное волнение от соревнований. Я в восторге от самого факта нахождения на соревнованиях, это всегда очень сильная эмоция.

– Насколько это популярный вид спорта в Греции?
– Популярный, но не особо. Есть виды спорта более популярные — баскетбол, футбол. Я это понимаю. Но интерес есть. Нам нужно поработать в этом направлении, мы все над этим работаем, и я лично, и наша федерация. Видно, насколько сильно мы сделали шаг вперёд, — сказал Петруниас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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