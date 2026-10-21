16-й чемпион мира, гроссмейстер норвежский шахматист Магнус Карлсен высказался о роли психологии в шахматах.

– В 2016-м вы сказали на одном из интервью, что психология – ваше слабое место. Чувствуете, что улучшились в этом аспекте за годы?

– Думаю, что со всеми так или иначе это случается, но я могу сказать только на основании своего опыта. В шахматах ментальная составляющая очень важна, безусловно, наличие хорошей психологии может во многом помочь. Но в то же время мне известно, как выматывают соревнования на высоком уровне, знаю, как всё время тяжело сохранять спокойствие и уверенность. Я бы не сказал точно, что стал слабее или сильнее в плане психологии, но не могу в то же время сказать, что считаю её слабым звеном своей игры. Думаю, в случае некоторых игроков можно оценить, является ментальная составляющая их сильной или слабой стороной. В моём случае, думаю, наиболее важно, что среднее качество моих ходов несколько улучшилось, в том числе с психологической точки зрения, – цитирует Карлсена AS.