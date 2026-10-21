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Сборная России завоевала 20 медалей на открытом чемпионате Гонконга по стрельбе

Сборная России завоевала 20 медалей на открытом чемпионате Гонконга по стрельбе
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Сборная России завоевала 20 медалей на Гонконгском международном чемпионате по практической стрельбе из пневматического пистолета IPSC – 2026, который проходил с 17 по 19 октября. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей, пять серебряных и семь бронзовых наград, а также два золота в командном зачёте.

В дивизионе Open абсолютный зачёт выиграл Владислав Бебнев, он же занял первое место среди юниоров. В дивизионе Production лидером в абсолютном зачёте стал Игнат Уваров. Среди юниоров золото взял Дмитрий Полицын, среди женщин – София Кинашевская. В дивизионе Standard среди женщин победу одержала Дарья Черных, среди суперюниоров – Михаил Кирилин.

В командном зачёте сборная России одержала победу в дивизионах Open и Production.

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