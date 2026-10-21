Российские гимнастки остались без медалей на ЧМ в Роттердаме и не взяли квоту на ОИ-2028

Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла шестое место в командном многоборье на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды, и не получила квоту на Олимпийские игры 2028 года. Российские спортсменки показали результат 159,394 балла.
В составе команды выступали Алёна Глотова, Милана Каюмова, Злата Осокина, Александра Ануфриева, Елизавета Ус и Людмила Рощина.
Золото завоевала сборная Китая с результатом 165,764 балла. Серебро — у США (165,531). Бронза – у Японии (164,063).
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2026. Роттердам. Командное многоборье. Женщины:
- Китай — 165,764.
- США — 165,531.
- Япония — 164,063.
- Франция — 161,130.
- Бразилия — 159,730.
- Россия — 159,394.
- Италия — 158,129.
Команды, занявшие первые три места, завоевали путёвки на Олимпийские игры 2028 года. Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2026 проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.