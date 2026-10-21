15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Родина в сердце». Исинбаева ответила на вопрос подписчика о возвращении домой

«Родина в сердце». Исинбаева ответила на вопрос подписчика о возвращении домой
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева на своей странице в одной из соцсетей спросила у подписчиков, что бы они хотели от неё услышать. Один из пользователей написал, что очень хотел бы, чтобы Исинбаева, живущая в Испании с 2023 года, вернулась домой.

«Что значит дом для вас? И что изменится в вашей жизни, если увидите меня на Красной площади или на Мамаевом кургане? Или в Питере возле Исаакиевского собора?» – ответила Исинбаева.

Одна из подписчиц выразила мнение, что спортсменка сама отняла у себя родину и теперь страдает от этого.

«Я совершенно не понимаю, о чём вы пишите. Мы с вами на разных уровнях мировоззрения. Родина в сердце. Её нельзя оставить или отнять. Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим. Ваша жизнь, видимо, так скучна, что вы заняты моей?!» – написала Исинбаева.

Материалы по теме
Дюплантиса номинировали на звание «Легкоатлет года» — 2026