«Родина в сердце». Исинбаева ответила на вопрос подписчика о возвращении домой

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева на своей странице в одной из соцсетей спросила у подписчиков, что бы они хотели от неё услышать. Один из пользователей написал, что очень хотел бы, чтобы Исинбаева, живущая в Испании с 2023 года, вернулась домой.

«Что значит дом для вас? И что изменится в вашей жизни, если увидите меня на Красной площади или на Мамаевом кургане? Или в Питере возле Исаакиевского собора?» – ответила Исинбаева.

Одна из подписчиц выразила мнение, что спортсменка сама отняла у себя родину и теперь страдает от этого.

«Я совершенно не понимаю, о чём вы пишите. Мы с вами на разных уровнях мировоззрения. Родина в сердце. Её нельзя оставить или отнять. Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим. Ваша жизнь, видимо, так скучна, что вы заняты моей?!» – написала Исинбаева.