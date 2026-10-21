Лазертаг признан официальным видом спорта в России

Лазерный бой был признан официальным видом спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта России.

«Федерация лазерного боя России успешно прошла государственную аккредитацию. Это событие открывает новую главу в развитии дисциплины: теперь турниры имеют официальный статус, а лазертаг стал полноценной частью большой спортивной семьи страны. Новый статус – новые возможности! Добро пожаловать в мир большого спорта», — говорится в сообщении.

Нормативы лазертага включены в Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК). Участники соревнований могут системно подтверждать своё мастерство и получать официальные разряды.