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Лазертаг признан официальным видом спорта в России

Лазертаг признан официальным видом спорта в России
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Лазерный бой был признан официальным видом спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта России.

«Федерация лазерного боя России успешно прошла государственную аккредитацию. Это событие открывает новую главу в развитии дисциплины: теперь турниры имеют официальный статус, а лазертаг стал полноценной частью большой спортивной семьи страны. Новый статус – новые возможности! Добро пожаловать в мир большого спорта», — говорится в сообщении.

Нормативы лазертага включены в Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК). Участники соревнований могут системно подтверждать своё мастерство и получать официальные разряды.

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