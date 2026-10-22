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Дегтярёв: наша цель — чтобы к 2030 году 70% граждан РФ занимались физкультурой

Дегтярёв: наша цель — чтобы к 2030 году 70% граждан РФ занимались физкультурой
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что к 2030 году 70% граждан РФ будут заниматься физкультурой — это главная внутренняя задача.

«Хочу поблагодарить всех, кто приехал в Красноярск из других стран. Из более 5000 тысяч участников представлены 60 стран. На форуме «Россия — спортивная держава» представлены стенды Минспорта, ОКР, федераций видов спорта, регионы. Это одна экосистема, мы её развиваем, помогаем друг другу и идём в одном направлении — чтобы 70% граждан к 2030 году занимались активно физкультурой. Это наша внутренняя задача. И чтобы наши спортсмены представляли страну на международных соревнованиях с флагом и гимном России. Мы всё это сделаем», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Также на открытии стенда Минспорта на форуме «Россия — спортивная держава» Дегтярёв наградил призёров Спартакиады народов России.

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