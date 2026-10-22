Дегтярёв: юношеская Олимпиада в Дакаре — шаг к полноценному возвращению российского спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что юношеская Олимпиада в Дакаре — это шаг к полноценному возвращению российского спорта.

«Мы на пороге юношеских Олимпийских игр в Дакаре. Для нас это очень важно, потому что это первый крупный турнир после восстановления ОКР. Все рекомендации МОК по дискриминационным мерам снял. В Дакаре наши ребята будут выступать в национальной форме, с флагом. Это важный шаг к полноценному возвращению российского спорта на международную арену», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Также на открытии стенда Минспорта на форуме «Россия — спортивная держава» Дегтярёв наградил призёров Спартакиады народов России.