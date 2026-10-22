15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Министр спорта РФ Дегтярёв: мы приглашали Ковентри в Красноярск, но она не смогла

Министр спорта РФ Дегтярёв: мы приглашали Ковентри в Красноярск, но она не смогла
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв сообщил, что глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри получила приглашение в Россию, но не приехала. Напомним, в Красноярске в эти дни проходит форум «Россия — спортивная держава».

«Хочу отметить, что мы приглашали в Красноярск главу МОК Ковентри, но из-за графика она не смогла приехать, но желает успехов всем участникам, о чём написала в письме», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

XIV Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит с 21 по 23 октября 2026 года. Оргкомитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Материалы по теме
Дегтярёв: юношеская Олимпиада в Дакаре — шаг к полноценному возвращению российского спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android