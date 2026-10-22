Министр спорта РФ Дегтярёв: мы приглашали Ковентри в Красноярск, но она не смогла

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв сообщил, что глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри получила приглашение в Россию, но не приехала. Напомним, в Красноярске в эти дни проходит форум «Россия — спортивная держава».

«Хочу отметить, что мы приглашали в Красноярск главу МОК Ковентри, но из-за графика она не смогла приехать, но желает успехов всем участникам, о чём написала в письме», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

XIV Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит с 21 по 23 октября 2026 года. Оргкомитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.