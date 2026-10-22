«Европейцы должны заплатить». Дегтярёв — о сокращении виз россиянам на Универсиаде-2025

Министр спорта России Михаил Дегтярёв на открытии стенда Минспорта на форуме «Россия — спортивная держава» высказался о сокращении виз россиянам на Универсиаде-2025.

«На летней Универсиаде в 2025 году наши спортсмены впервые за шесть лет, завоевали 16 медалей. Хочу отметить просто вероломную позицию Германии, которая искусственно ограничила число виз российским молодым атлетам. Вместо 200 заявленных мы получили 40 с небольшим. Это было заявлено, как решение государства. За такие решения европейцы должны заплатить. Это неизбежный процесс», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.