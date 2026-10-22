«Это просто позор для спорта!» Глава дзюдо Лихтенштейна — об отстранении России

Глава дзюдо Лихтенштейна Иван Кауфманн высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Раньше я не сталкивался с дискриминацией российский спортсменов. Наоборот — все их уважали за дисциплину, физическую подготовку. А вот когда я стал официальным лицом в мире спорта, наблюдал изменения. Наблюдал исключение российских спортсменов, использовались какие-то сфабрикованные данные, чтобы комментировать спортсменов, совершенно не имея для этого оснований. Я видел униженных людей без флага, в полной тишине. Это просто позор для спорта!» — передаёт слова Кауфманна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.