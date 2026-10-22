Тренер сборной России высказался о выступлении гимнасток в командном турнире на ЧМ-2026

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев прокомментировал выступление спортсменок в командном первенстве на чемпионате мира — 2026. Российские гимнастки заняли шестое место и не получили квалификацию на Олимпиаду-2028.

«Ну какие эмоции, мы что начали падением, что закончили падением. Никаких хороших эмоций однозначно тут не может быть. К сожалению, плохо начали. Не знаю, что случилось, сейчас будем смотреть, спрашивать, почему так.

Я думаю, они после квалификации немножечко обрадовались, но они прошли, наверное, лучшее исполнение, потому что там, в принципе, сделали максимум свой. Думаю, может, они сильно хотели побороться за эту тройку, а надо было просто делать свою программу и не надо было думать, мне так кажется. Скорее всего, проблема в этом», – приводит слова Андреева ТАСС.

Отметим, что в турнире не участвовали лидеры женской сборной — Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, не получившие визы для въезда в Нидерланды.