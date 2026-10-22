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«Никого не списываем со счетов». Дмитрий Андреев — о шестом месте гимнасток на ЧМ-2026

«Никого не списываем со счетов». Дмитрий Андреев — о шестом месте гимнасток на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев считает, что россиянкам, занявшим шестое место в командном первенстве на чемпионате мира – 2026, не хватило опыта. Отметим, что в турнире не участвовали лидеры женской сборной — Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, не получившие визы для въезда в Нидерланды.

Спортивная гимнастика. ЧМ-2026. Роттердам, Нидерланды
Женщины. Командное первенство. Финал
21 октября 2026, среда. 20:30 МСК
Окончено
1
Китай
165.764
2
США
165.531
3
Япония
164.063

«Мы никого не списываем со счетов. Но мы здесь должны были выступать практически в другом составе. Включённые в сборную девочки боролись, но пока им очень не хватает опыта, да и программы, насколько я понимаю, у них до конца не отработаны. Девочки не справились с нервами», – приводит слова Андреева ТАСС.

Команду России представили Людмила Рощина, Алёна Глотова, Елизавета Ус, Александра Ануфриева и Милана Каюмова.

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