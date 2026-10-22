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«Кто рассчитывал, что будет лучше?» Родионенко — о выступлении гимнасток на ЧМ-2026

«Кто рассчитывал, что будет лучше?» Родионенко — о выступлении гимнасток на ЧМ-2026
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Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о выступлении россиянок в командном первенстве на чемпионате мира — 2026. Спортсменки заняли шестое место. Отметим, что в турнире не участвовали лидеры женской сборной — Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, не получившие визы для въезда в Нидерланды.

Спортивная гимнастика. ЧМ-2026. Роттердам, Нидерланды
Женщины. Командное первенство. Финал
21 октября 2026, среда. 20:30 МСК
Окончено
1
Китай
165.764
2
США
165.531
3
Япония
164.063

«Это только непрофессионалы могут назвать выступление команды провальным. Да, квалификация сложилась так, что где-то не повезло тем ведущим командам. Все они, оказавшиеся в финале впереди, были опытнее нашей. У нас девочки впервые вышли на чемпионат мира, тряслись и плакали, абсолютно не имея опыта,