«Кто рассчитывал, что будет лучше?» Родионенко — о выступлении гимнасток на ЧМ-2026

Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о выступлении россиянок в командном первенстве на чемпионате мира — 2026. Спортсменки заняли шестое место. Отметим, что в турнире не участвовали лидеры женской сборной — Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, не получившие визы для въезда в Нидерланды.

«Это только непрофессионалы могут назвать выступление команды провальным. Да, квалификация сложилась так, что где-то не повезло тем ведущим командам. Все они, оказавшиеся в финале впереди, были опытнее нашей. У нас девочки впервые вышли на чемпионат мира, тряслись и плакали, абсолютно не имея опыта,