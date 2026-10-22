Возвращение на мировые турниры и аванс из Российского спортивного фонда. Второй день РСД

Второй день международного форума «Россия – спортивная держава» стартовал с открытия павильона Минспорта России.

На торжественной церемонии министр спорта, председатель ОКР Михаил Дегтярёв наградил победителей Спартакиады народов России. В масштабных соревнованиях, проходивших с 1 августа по 17 октября, приняли участие более семи тысяч спортсменов из 82 регионов. Первое место в общекомандном зачёте заняла сборная Москвы, вторым стал Санкт-Петербург, тройку призёров замкнула Московская область.

Спартакиада, приуроченная к Году единства народов России, стала демонстрацией масштаба отечественного спорта. О важности создания единой спортивной экосистемы рассказал Михаил Дегтярёв.

«Мы развиваем нашу экосистему, помогаем друг другу и идём в одном направлении – чтобы 70% граждан к 2030 году занимались активно физкультурой. Это наша внутренняя задача», – отметил министр.

Дегтярёв добавил, что по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным уже в декабре спортивные федерации получат от Российского спортивного фонда аванс на 2027 год.

Ещё одним важным событием дня стала сессия «Дакар-2026: встречаем новое поколение спорта». Участие сборной России в юношеской Олимпиаде и возвращение национальных символов на другие крупные международные турниры Михаил Дегтярёв обсудил с президентами НОК Того, Гвинеи-Бисау и Гамбии, президентом Международной федерации школьного спорта Желько Танасковичем; представителями спортивных ведомств Никарагуа и Лаоса и Ассоциации дзюдо Лихтенштейна.

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