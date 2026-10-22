«Победы ещё будут». Мельникова поддержала россиянок, оставшихся без медалей на ЧМ-2026

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова поддержала девушек, входящих в состав женской сборной России по спортивной гимнастике, которые заняли шестое место на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды, и не получили квоту на Олимпийские игры 2028 года.

«Очень хочется поддержать девочек, которые вчера боролись за лицензию на ОИ-2028.

От России всегда ждут высоких результатов, оно и понятно, потому что наша гимнастика — одна из сильнейших в мире. На самом деле очень много факторов, которые влияют на результат. Девочки, безусловно, старались и отдавались на все 100% и также, как и мы все, хотели медаль и путёвку в Лос-Анджелес.

Наша сборная проходит один из самых сложных периодов в истории спортивной гимнастики, наверное. Отмотаем чуть назад. Отстранение. 3,5 года без международной арены. Я даже не знаю, как объяснить словами, насколько сильно это влияет на рост профессионального спортсмена. Опыт на международной арене невозможно чем-то заменить. Внутренние старты — это вообще другая история опыта для спортсмена. Все эти 3,5 года: в них практически был утерян, а у кого-то даже не начинался, опыт международных выступлений. Ну, можно считать, что его просто нет. Две-три поездки с 2025 года — этого недостаточно, чтобы показывать высококлассный уровень среди луч