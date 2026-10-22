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«Всё дело в психологии». Гимнастка Ус — о неудаче в командном первенстве на ЧМ-2026

«Всё дело в психологии». Гимнастка Ус — о неудаче в командном первенстве на ЧМ-2026
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Российская гимнастка Елизавета Ус, занявшая шестое место в командном первенстве чемпионата мира – 2026 в Роттердаме в составе сборной, прокомментировала показанный командой результат. Спортсменки заняли шестое место.

Спортивная гимнастика. ЧМ-2026. Роттердам, Нидерланды
Женщины. Командное первенство. Финал
21 октября 2026, среда. 20:30 МСК
Окончено
1
Китай
165.764
2
США
165.531
3
Япония
164.063

«Не сложилось у нас сегодня, допустили падения. Думаю, мы переволновались. Всё дело в психологии», – приводит слова Ус ТАСС.

Также ещё одна представительница сборной Людмила Рощина добавила, что спортсменкам хватит сил настроиться на личные финалы соревнований.

Отметим, что в турнире не участвовали лидеры женской сборной — Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, не получившие визы для въезда в Нидерланды.

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