«Всё дело в психологии». Гимнастка Ус — о неудаче в командном первенстве на ЧМ-2026

Российская гимнастка Елизавета Ус, занявшая шестое место в командном первенстве чемпионата мира – 2026 в Роттердаме в составе сборной, прокомментировала показанный командой результат. Спортсменки заняли шестое место.

«Не сложилось у нас сегодня, допустили падения. Думаю, мы переволновались. Всё дело в психологии», – приводит слова Ус ТАСС.

Также ещё одна представительница сборной Людмила Рощина добавила, что спортсменкам хватит сил настроиться на личные финалы соревнований.

Отметим, что в турнире не участвовали лидеры женской сборной — Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, не получившие визы для въезда в Нидерланды.