«Надо делать выводы». Родионенко оценила шансы россиянок в индивидуальном первенстве на ЧМ

Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высоко оценила шансы российских гимнасток на чемпионате мира – 2026 в индивидуальном первенстве после шестого места в командном турнире.

«[Людмила] Рощина и [Алёна] Глотова попали в финалы, пускай проявляют себя. Командная борьба – это сумасшедшая ответственность, а в личных состязаниях ты борешься за себя. Рощина побороться в состоянии, у неё хорошая программа. Сейчас мы по уровню сложности программ занимаем третье место после американок и китаянок. Надо делать выводы», – приводит слова Родионенко ТАСС.

Индивидуальные соревнования на чемпионате мира начнутся с мужского личного многоборья в четверг, 22 октября.