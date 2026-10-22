Давид Белявский оценил шансы российских гимнастов на медали ЧМ-2026 в Роттердаме

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский оценил шансы россиян на завоевание медалей чемпионата мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды.

«Думаю, в многоборье за тройку можно побороться, но только если все наши ребята пройдут без ошибок. Всё-таки японцы достаточно сильные и составят нашим ребятам серьёзную конкуренцию.

Люсе Рощиной сложнее будет бороться за медали, но по девочкам мне иногда сложно судить. Вроде смотрю, гимнастка хорошо сделала вольные упражнения, но ей мало ставят за исполнение. То же касается и брусьев. Видимо, нужно суперидеально всё делать.

Если говорить про финалы в отдельных видах, думаю, что у Дани Маринова есть шансы на брусьях. Арсений Духно, уверен, поборется на вольных. Ещё, конечно, шансы на медали есть у Ильи Заики на кольцах и у Серёжи Найдина на перекладине.

Вообще, если ребята везде сделают всю сложность комбинаций и сделают максимально чисто, медали будут!» — сказал Белявский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.