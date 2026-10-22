15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв: страны, не допускающие россиян, могут остаться без международных соревнований

Дегтярёв: страны, не допускающие россиян, могут остаться без международных соревнований
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв заявил, что российская сторона регулярно информирует Международный олимпийский комитет (МОК) об инцидентах, связанных с отказами в выдаче виз российским спортсменам и нарушениями правил допуска с национальной символикой, отметив, что страны, не допустившие россиян до стартов, могут остаться без международных соревнований.

«Наша задача — держать такие ситуации на контроле, информировать о них международные федерации, МОК. Мы регулярно передаём в МОК перечень инцидентов, связанных с визами или нарушением правил по допуску с национальной атрибутикой. Уже в ближайшие год-два это приведёт к тому, что соревнования будут проходить либо с русскими, либо не проходить вообще в тех странах, которые бойкотируют решение мирового спорта», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Ранее власти Нидерландов отказали в выдаче виз лидерам женской сборной России по гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой, несмотря на рекомендации МОК снять все ограничения с российских спортсменов и обеспечить их доступ к соревнованиям.

Материалы по теме