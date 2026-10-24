15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мамиашвили не переизбран в бюро Объединённого мира борьбы

Мамиашвили не переизбран в бюро Объединённого мира борьбы
Комментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили не был переизбран в бюро Объединённого мира борьбы (UWW), об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс‑службу ФСБР.

Избрание нового состава бюро состоялось в рамках конгресса организации, который проходит в Астане. Серб Ненад Лалович ранее был переизбран на пост президента UWW сроком на пять лет.

Олимпийский чемпион 1988 года и трёхкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Мамиашвили в 1997 году, после гибели президента ФСБР Ивана Ярыгина, возглавил федерацию в качестве исполняющего обязанности президента. В 2000 году он был избран главой ФСБР, затем несколько раз переизбирался президентом организации и до настоящего времени бессменно возглавляет федерацию.

С 24 октября по 1 ноября в Астане пройдёт чемпионат мира по спортивной борьбе.

Материалы по теме
Карелин, Власов и Мамиашвили поддержат юбилейный турнир «Победа» в «Лужниках»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android