Мамиашвили не переизбран в бюро Объединённого мира борьбы

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили не был переизбран в бюро Объединённого мира борьбы (UWW), об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс‑службу ФСБР.

Избрание нового состава бюро состоялось в рамках конгресса организации, который проходит в Астане. Серб Ненад Лалович ранее был переизбран на пост президента UWW сроком на пять лет.

Олимпийский чемпион 1988 года и трёхкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Мамиашвили в 1997 году, после гибели президента ФСБР Ивана Ярыгина, возглавил федерацию в качестве исполняющего обязанности президента. В 2000 году он был избран главой ФСБР, затем несколько раз переизбирался президентом организации и до настоящего времени бессменно возглавляет федерацию.

С 24 октября по 1 ноября в Астане пройдёт чемпионат мира по спортивной борьбе.