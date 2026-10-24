Участник двух ОИ российский велогонщик Кучеров погиб в зоне СВО

Титулованный российский велогонщик на треке, участник двух Олимпиад Сергей Кучеров погиб во время участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию велоспорта Тульской области.

«Кучеров погиб во время участия в специальной военной операции», — сообщает Федерация велоспорта Тульской области.

Не уточняется, в каком подразделении служил 46-летний спортсмен и где именно он погиб.

Кучеров дважды участвовал в Олимпийских играх — в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Он неоднократно становился чемпионом России в индивидуальном и командном спринте, также в его активе победа на этапе Кубка мира в Пекине, золотая, серебряная и бронзовая награды мировых кубковых серий в Германии, Китае и Москве, а также места в топ-6 на чемпионатах мира.