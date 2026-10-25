Даниел Маринов стал бронзовым призёром чемпионата мира в упражнении на брусьях

Российский гимнаст Даниел Маринов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира – 2026 в Роттердаме в упражнении на брусьях. От судей он получил за исполнение элементов на этом снаряде 14,866 балла.

Победителем турнира в этой дисциплине стал Цзинюань Цзоу из Китая — он показал результат 15,733 балла. Серебряную медаль завоевал хорват Илья Ковтун (14,900). Ещё один россиянин Арсений Духно стал шестым (14,100).

Ранее в составе российской команды Маринов стал серебряным призёром командного многоборья. Гимнасты благодаря этому результату отобрались на Олимпиаду-2028.

Год назад на чемпионате мира — 2025 в Джакарте Маринов также завоевал бронзу в упражнении на брусьях.