Людмила Рощина не смогла завоевать медаль в вольных упражнениях на ЧМ-2026

Российская гимнастка Людмила Рощина не завоевала медаль в вольных упражнениях на чемпионате мира – 2026 в Роттердаме, заняв в этой дисциплине седьмое место. Она получила от судей за выступление 13,100 балла.

Победительницей соревнования стала Эбигейл Мартин с результатом 13,466 балла. Серебряную медаль завоевала Лиа Грейс Редик из Канады, набравшая 13,300 балла. Тройку призёров замкнула ещё одна канадка, Лия-Моника Фонтейн (13,200).

Людмиле Рощиной 18 лет. Ранее россиянка завоевала серебро в индивидуальном многоборье текущего чемпионата мира. Она показала результат 55,199 балла в сумме всех снарядов.