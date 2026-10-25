15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Людмила Рощина не смогла завоевать медаль в вольных упражнениях на ЧМ-2026

Людмила Рощина не смогла завоевать медаль в вольных упражнениях на ЧМ-2026
Комментарии

Российская гимнастка Людмила Рощина не завоевала медаль в вольных упражнениях на чемпионате мира – 2026 в Роттердаме, заняв в этой дисциплине седьмое место. Она получила от судей за выступление 13,100 балла.

Спортивная гимнастика. ЧМ-2026. Роттердам, Нидерланды
Женщины. Вольные упражнения. Финал
25 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Окончено
1
Клэр Пиз
США
13.866
2
Риз Эспонда
США
13.566
3
Майяна Пра
Франция
13.466

Победительницей соревнования стала Эбигейл Мартин с результатом 13,466 балла. Серебряную медаль завоевала Лиа Грейс Редик из Канады, набравшая 13,300 балла. Тройку призёров замкнула ещё одна канадка, Лия-Моника Фонтейн (13,200).

Людмиле Рощиной 18 лет. Ранее россиянка завоевала серебро в индивидуальном многоборье текущего чемпионата мира. Она показала результат 55,199 балла в сумме всех снарядов.

Материалы по теме
Российская гимнастка сотворила чудо на ЧМ! 18-летняя Рощина забрала серебро в многоборье
Российская гимнастка сотворила чудо на ЧМ! 18-летняя Рощина забрала серебро в многоборье