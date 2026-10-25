Сергей Найдин завоевал бронзу в упражнении на перекладине на ЧМ-2026

Российский гимнаст Сергей Найдин завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на чемпионате мира – 2026 в Роттердаме, Нидерланды. За своё выступление он получил от судей 14,800 балла.

Победителем в этой дисциплине стал Чиа-Хун Тан из Китайского Тайбэя, показавший результат 14,966. Серебряным призёром стал представитель Японии Синносукэ Ока (14,800).

Ранее в составе российской команды Маринов стал серебряным призёром командного многоборья. Гимнасты благодаря этому результату отобрались на Олимпиаду-2028.

Медаль Найдина — вторая для российских гимнастов за день: ранее Даниел Маринов завоевал бронзу в упражнении на брусьях.