Российские гимнасты завоевали четыре медали на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме

Сборная России по спортивной гимнастике заняла восьмое место в медальном зачёте чемпионата мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды. На счету команды четыре медали.

Первой наградой России на ЧМ стало серебро в мужском командном многоборье. В составе команды выступали Даниел Маринов, Арсений Духно, Савелий Съедин, Илья Заика и Сергей Найдин. Гимнасты завоевали для сборной России путёвку на Олимпийские игры 2028 года.

Далее Людмила Рощина выиграла серебро в личном многоборье.

В заключительный день турнира россияне завоевали две бронзы. Даниел Маринов стал третьим в упражнении на брусьях, Сергей Найдин — на перекладине.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2026. Роттердам. Медальный зачёт

1. США — три золотые, три серебряные и две бронзовые награды.

2. Китай — три золота, два серебра и две бронзы.

3. Япония — два золота, серебро и бронза.

8. Россия — два серебра и две бронзы.